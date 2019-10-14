تصعيد جناح شباب الدراويش للعب مع الفريق الأول

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 20:09

كتب : ياسر الشريف

محمود عبد الله - الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج ييسيتش تصعيد محمود عبد الله لاعب فريق الشباب، للفريق الأول.

وجاء قرار مدرب الإسماعيلي بسبب مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة وخصوصا أمام الزمالك.

وتابع مدرب الإسماعيلي لقاء الدراويش مواليد 1999 أمام الزمالك والذي انتهى بفوز الإسماعيلي برباعية مقابل هدف.

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وأُعجب ميودراج بمستوى الجناح محمود عبد الله ليقرر تصعيده للفريق الأول.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

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