مهدي بن عطية: الفشل في أمم إفريقيا؟ كنا نحتاج لاعبين كبار.. والجزائر لديها محرز

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 16:01

كتب : FilGoal

المهدي بن عطية - المغرب

برر مهدي بن عطية قائد منتخب المغرب فشل منتخب بلاده في أمم إفريقيا بعدم وجود لاعبين كبار، موضحا أنهم لاعبون جيدون ولكنوا ليسوا كبار.

وودع منتخب المغرب أمم إفريقيا من ثمن النهائي بعد الخسارة المفاجئة أمام بنين.

وقال بن عطية في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "في البداية يجب أن نتسائل بشأن اللاعبين، هل نملك لاعبين بإمكانهم الفوز بكأس إفريقيا؟".

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وأجاب على سؤاله "أنا لا أعتقد ذلك".

وأوضح بن عطية "كان لدينا لاعبين يمكنهم هزم بنين، لكن خسرنا وأن تخرج أمام منتخب لم يكن أقوى منا أمر محبط، لكنهم لعبوا جيدا خلال البطولة".

وكشف بن عطية عن سر الفشل قائلا: "بالنسبة لي كان الأمر محزنا، ولكن لا يمكنك الفوز بلاعبين جيدين، تحتاج دائما للاعبين كبار".

وتطرق بن عطية للحديث عن منتخب الجزائر الفائز بلقب أمم إفريقيا على حساب السنغال في المباراة النهائية.

وأضاف "البعض يحدثني عن منتخب الجزائر، لكنهم لم يظهروا بوجه خارق للطبيعي في أمم إفريقيا".

وأتم تصريحاته "كان لعبهم متنوعا وكان لديهم رياض محرز الذي كان حاسما فهو لاعب كبير".

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