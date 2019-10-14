هازارد: الانتقادات؟ لا أتحدث الإسبانية حتى أفهمها

كشف إيدن هازارد نجم ريال مدريد عن أنه لا يتأثر بالانتقادات المواجهة إليه، لأنه لا يفهمها من الأساس.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

هازارد تحدّث إلى صحيفة "لا دورنيير أور" البلجيكية عن انتقاله إلى العاصمة الإسبانية: "لم أعش أسابيع صعبة في ريال مدريد".

وأضاف قائد منتخب بلجيكا: "أعلم أن الجميع يتحدث عن ريال مدريد في كل مكان، ولهذا انتقلت إليه، لكني لا أزال لا أفهم الإسبانية جيدا، وبالتالي لا أفهم الانتقادات".

واحتاج هازارد إلى 402 دقيقة ليسجل أول هدف له بقميص ريال مدريد، في مواجهة غرناطة بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

اللاعب انتقل إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، لكنه تعرض لإصابة أبعدته عن المباريات الأولى للميرنجي.

بعد تعافيه وعودته للمشاركة، نال هازارد انتقادات عديدة لعدم اكتمال لياقته وزيادة وزنه.

وساهم هازارد في حسم بلجيكا تأهلها رسميا إلى نهائيات يورو 2020 خلال التوقف الدولي الحالي.

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