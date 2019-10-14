الإسماعيلي: نحتاج رأس حربة وظهير أيسر في يناير

يستهدف نادي الإسماعيلي دعم مركزين بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي إن إدارة النادي لم تبخل على الجهاز الفني، ودعمت الفريق بالتعاقد مع أكثر من 11 لاعبا مطلع الموسم الجاري.

وأضاف المنياوي عبر قناة (تايم سبورتس) "نحتاج لرأس حربة وظهير أيسر".

وأشار إلى أن إتمام هاتين الصفقتين من شأنه أن يجعل الفريق قادرا على تحقيق نتائج مميزة في الدوري والمنافسة على البطولة العربية.

وجمع الإسماعيلي 6 نقاط من أول ثلاث جولات بالدوري بخسارة ضد المصري 1-3 وفوزين على الجونة ووادي دجلة بنتيجة واحدة (1-0).

كما تأهل الدراويش لدور الـ16 العربية، حيث يلاقي فريق الجزيرة الإماراتي.

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