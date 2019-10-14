موندو ديبورتيفو: برشلونة يحمي فاتي بشرط جزائي 100 مليون يورو

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 12:00

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة

احتاج برشلونة إلى أقل من شهرين حتى يدرك حجم الجوهرة التي يمتلكها، وبدأ التحرك بالفعل لتحصين لاعبه الشاب أنسو فاتي.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت أن برشلونة ينوي تحسين عقد فاتي ووضع شرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي مدرب الفريق، وإيريك أبيدال سكرتير النادي، لا ينويان إعادة أنسو فاتي إلى الفئات العمرية الصغرى.

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برشلونة قرر استمرار فاتي مع الفريق الأول بشكل يومي، بعد المستوى المُبهر الذي قدّمه في آخر عدة أسابيع.

فاتي يمتلك عقد احترافي مع برشلونة بالفعل ينتهي صيف 2022، ومستشاره الخاص هو رودريجو ميسي (شقيق ليونيل ميسي)، مما يطمئن إدارة برشلونة.

فاتي سيكمل 17 عاما نهاية الشهر الجاري، وبات بالفعل عنصرا مؤثرا في هجوم برشلونة، خصوصا بعد الإصابات الشرسة التي ضربت الفريق منذ بداية الموسم.

اللاعب المولود في غينيا بيساو تحصل على الجنسية الإسبانية، وتلقى الاستدعاء لمنتخب الشباب تحت 21 عاما بالفعل.

وشارك فاتي حتى اللحظة في 6 مباريات بقميص برشلونة، سجل فيها هدفين وصنع هدف آخر.

ويعد فاتي أصغر مسجل في تاريخ برشلونة بالدوري الإسباني، والثالث عموما في المسابقة عموما.

وهو ثاني أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في تاريخ الدوري الإسباني، والأصغر منذ 1941.

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