تقرير - أرسنال يتقدم سيتي بخطوات لضم مدافع فياريال بمساعدة كازورلا

تقدم نادي أرسنال بضعة خطوات في سباق ضمه باو توريس مدافع نادي فياريال وسط وجود منافسة قوية للغاية من مانشستر سيتي. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن سانتي كازورلا لاعب المدفعجية السابق وفياريال حاليا نبه نادي أرسنال حول أهمية وجودة توريس وضرورة ضمه، ويساهم في إقناعه بتفضيل النادي اللندني.

وكان صاحب الـ22 عاما قد جدد تعاقده مع فياريال خلال السوق الصيفية الماضية.

باو توريس تم تصعيده للفريق الأول في فياريال في صيف 2018، وأعير خلال الموسم الماضي إلى نادي مالاجا.

وشارك قلب الدفاع الدولي الإسباني في 8 مباريات بالدوري خلال الموسم الجاري سجل خلالها هدفا.

ويتواجد باو توريس حاليا في قائمة منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ولم يشارك ضد النرويج في تعادل الماتادور بنتيجة 1-1 ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة السويد يوم الثلاثاء ضمن تصفيات يورو 2020.

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