فينجر: فضلت قصة حبي مع أرسنال على مزيد من المجد مع ريال مدريد

قال أرسين فينجر إنه رفض عدة عروض من ريال مدريد خلال فترة تواجده مع أرسنال، وتحدث عن طريقة تفكيره في تلك العروض مشيرا إلى أنه لو قبل بذلك لكن حصد المزيد من الألقاب.

وصرح فينجر عبر قناة "بي إن سبورتس" قائلا: "قد يكون هناك ندم لأنني ضحيت بإمكانية الفوز مقابل الولاء، أو الرغبة الشديدة في بناء النادي والتأثير الذي امتلكه هناك".

وأضاف "أن تبني النادي ثم الاستاد، مع حقيقة أنني كان بإمكاني الفوز بالكثير من الألقاب إن رحلت لمكان آخر، في نهاية المطاف، سعيد لما حققته".

وواصل "أعتقد أنني منذ كنت شابا أردت العمل بالطريقة التي أحبها، في بعض الأحيان أتساءل قليلا، هل قمت بعمل جيد أم لا؟".

وأكمل "لكنني شعرت أنني في أرسنال وجدت ما أحتاجه والطريقة التي رغبت في العمل بها".

وتابع "لما قد أغير ذلك قليلا لكي أحصد مزيدا من المجد لكن مع موقف أقل سعادة؟ ووقتها كان سيكون تأثيري قليل على النادي، وذلك في حالة عرض ريال مدريد".

وأتم "قررت أن أستمر في قصة حبي مع أرسنال".

ودرب فينجر أرسنال في الفترة من 1996 وحتى 2018 وحصد معه لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات منها مرة بلا هزيمة، وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات والدرع الخيرية 7 مرات. كما قاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006 لكنه خسر من برشلونة.

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