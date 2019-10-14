تقرير: يوفنتوس مستعد للاستغناء عن رابيو من أجل إريكسن

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 10:58

كتب : FilGoal

رابيو

يستعد يوفنتوس للتفاوض مع توتنام من أجل الحصول على كريستيان إريكسن مقابل الاستغناء عن أدريان رابيو.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنام نهاية الموسم الجاري، ويعتبر ريال مدريد من أبرز الراغبين في ضم اللاعب.

ووفقا لموقع Le10Sport يوفنتوس مستعد لمنافسة ريال مدريد لضم إريكسن في يناير مقابل الاستغناء عن رابيو.

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وانتقل رابيو إلى يوفنتوس من باريس سان جيرمان هذا الصيف في انتقال حر بعد انتهاء تعاقده.

وكشف التقرير الفرنسي أن رابيو لم يلعب سوى 206 دقيقة منذ انتقاله ويرغب في اللعب بصورة أكبر.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس مستعد للاستغناء عن خدمات اللاعب في ظل توافر لاعبين في مركزه مقابل ضم إريكسن.

وأشار التقرير إلى انتظار يوفنتوس التفاوض مع إريكسن واحتمالية انتظاره حتى انتهاء عقده بنهاية الموسم.

وشارك رابيو في 4 مباريات مع يوفنتوس بينهما مباراتين أساسيا أمام بريشيا وسبال ومثلهم من مقاعد البدلاء.

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