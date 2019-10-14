بيرلسكوني: أعيدوا ميلان إليّ حتى يستعيد عظمته

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 10:10

كتب : FilGoal

سيلفيو بيرلسكوني

يرى سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الأسبق لـ إيطاليا، أن استعادة ملكية نادي ميلان ستساعد الروسونيري على الخروج ممن كبوته.

بيرلسكوني (83 عاما) سيطر على ملكية ميلان منذ عام 1986 حتى 2017.

ورد بيرلسكوني بحدة على مزاعم إيفان جازيديس المدير الحالي للنادي، والتي قال فيها إن ميلان كان مهددا بالإفلاس والهبوط إلى القسم الرابع حتى أتت إدارته وأنقذت الموقف.

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بيرلسكوني قال: "تصريحات جازيديس لا تخرج سوى من شخص في طريقه نحو المرحاض، وعليه وقتها أن يغلق الباب خلفه أولا".

وأضاف عبر محطة "تيلي لومبارديا" الإيطالية: "كيف نعيد ميلان إلى عظمته السابقة؟ هذا أمر بسيط؛ أعيدوه إليّ".

وعن المشروع المقترح لتدشين ملعب جديد لـ إنتر وميلان، علّق بيرلسكوني: "إنها مشاريع جميلة، أنا واثق أنه سيكون ملعبا جميلا وعصريا. لكننا نعشق سان سيرو، فقد فزنا بكل شيء هناك، وكل مشجع يحظى بمجال رؤية واضح".

وأتم: "آمل أن يجدوا حلا يمنعهم من هدم الملعب القديم، ربما سأطلب من البلدية أن تعطيه لـ فريق مونزا".

مونزا نادٍ في القسم الثالث الإيطالي يملكه بيرلسكوني نفسه، ويديره تنفيذيًا أدريانو جاليني.

ومزح بيرلسكوني قبل عدة أسابيع قائلا إن مونزا قادر على هزم ميلان 3-0 لو واجهه.

وحقق ميلان 32 بطولة محلية وقارية وعالمية في حقبة بيرلسكوني التي كانت العصر الذهبي للنادي الإيطالي العريق.

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