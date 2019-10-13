مدرب المصري: لا يمكن تثبيت التشكيل لأننا أكثر فريق يسافر في مصر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 15:21

كتب : FilGoal

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يرى حمد إبراهيم المدرب العام للمصري إن هناك أكثر من سبب يمنع الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال من تثبيت التشكيل الأساسي.

وصرح حمد عبر إذاعة (أون سبورت) "القوام الأساسي للفريق يضم 7 أو 8 لاعبين، ونقوم بتغيير لاعبين أو ثلاثة كل مباراة، فالتدوير يكون مهما في ظل اللعب كل 3 أيام، فلا يوجد لاعب يتحمل هذا الضغط العصبي والبدني".

وأضاف "نحن أكثر فريق يسافر في مصر، لأننا نلعب كل مبارياتنا خارج بورسعيد، وأقل مسافة نتحركها تتراوح بين 300 إلى 500 كيلو متر، مما يمنعنا من تثبيت التشكيل الأساسي".

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وأشار "التدعيمات كانت قليلة، لقد تعاقدنا مع 5 لاعبين فقط في ظل اتضاح الرؤية أمام الجهاز الفني الذي يعمل مع المصري منذ الموسم الماضي".

وعن مواجهة مصر للمقاصة في الجولة الرابعة للدوري، قال حمد إبراهيم "مباراة ثقيلة أمام فريق مستقر يقوده جهاز فني مميز، إلا أننا نلعب للفوز في كل المباريات، رغم أن كل الأندية تعمل حساب لنا ولخططنا، ولكن هذا قدرنا".

ولفت "الفوز على المقاصة ثم إف سي مصر ستكون خطوة مهمة للغاية لالتقاط الأنفاس قبل مباراتي بطل جزيرة سيشل في كأس الكونفدرالية يومي 27 أكتوبر و3 نوفمبر، والتي ستتأهل بنا لدور المجموعات، الذي تكون مبارياته متباعدة".

وبشأن إيقاف وتغريم اللاعب محمود حمد، أوضح مدرب المصري "لابد أن يعي كل لاعب أنه يتحمل مسؤولية فريق، ويتعلم كيف يلعب تحت ضغط، فالحدة مطلوبة ليقدر اللاعب مسؤولياته".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني مسؤول عن الفريق بأكمله وكذلك تطلعات الإدارة والجماهير".

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