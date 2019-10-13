العشري: خريطة المنافسة على الدوري لن تتغير

يرى طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود أن خريطة المنافسة على لقب الدوري المصري لن تتغير هذا الموسم.

وصرح العشري عبر إذاعة (أون سبورت) "لا يوجد فريق أعتبره حصان الرهان في الجولات الثلاث الأولى من الدوري، من الواضح أن التنافس بين نفس الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأضاف "الأهلي أفضل لقد حقق العلامة الكاملة، وهناك ثبات في المستوى وتصاعد في النتائج والأداء".

وأشار "بيراميدز نفس المستوى تقريبا، بل أقل نسبيا، ويسير بخطى ثابتة رغم مشاركته في بطولتين لأول مرة هذا الموسم، مما يتطلب وفرة من اللاعبين، لكنه يؤدي بمعدل جيد جدا، بصرف النظر عن فقدان نقطتين".

ولفت طارق العشري "الزمالك بدأ الموسم بالحصول على الكأس، ثم نتائج جيدة في أول جولتين قبل أن يتعثر بالتعادل مع إف سي مصر في الجولة الأخيرة، لكن لديه رصيد كبير من اللاعبين يستطيعون الدخول في إطار المنافسة".

وتطرق العشري للحديث عن فريقه، مشددا على "أهمية تجميع النقاط في البداية نظرا لصعوبة مباريات الدور الثاني، وحتى يتفادى الفريق اللحظات العصيبة التي مر بها في الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته "هناك أندية أكثر إمكانيات وتتذيل جدول الدوري، ولكن هذا ليس مؤشرا، لأن فوز وحيد يقلب ترتيب الجدول، لذا نسعى لتأمين أنفسنا".

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