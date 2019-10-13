رسميا - تعيين عبد الواحد السيد مديرا لمنتخب الكرة الشاطئية

قرر اتحاد كرة القدم المصري تعيين عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق مديرا لمنتخب الكرة الشاطئية.

وكشف الاتحاد المصري أن تعيين عبد الواحد السيد للاستفادة من خبراته مع المنتخب خاصة وأنه سبق له اللعب لمنتخب الشاطئية من قبل.

وعقد عبد الواحد السيد جلسة اليوم الأحد مع الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وتم خلالها الاتفاق على توليه المنصب الجديد في الجهاز الفني للمنتخب.

وكان أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رشح عبد الواحد السيد لتولي المنصب ووافق مجلس الجبلاية على تولي عبد الواحد منصب مدير منتخب الشاطئية.

وكان عبد الواحد السيد حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، واختتم مشواره في صيف 2015 عندما كان لاعبا في مصر للمقاصة.

وخاض عبد الواحد السيد 17 موسما في الدوري المصري مع الزمالك وخاض 268 مباراة في مسيرته.

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