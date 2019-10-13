معلول: الأهلي أكبر من أندية أوروبية ورفضت عروضا كثيرة بسبب علاقتي بالجمهور

تحدث علي معلول ظهير الأهلي لوسائل الإعلام التونسية بشأن مستقبله مع الفريق الأحمر، بعدما عاد لصفوف نسور قرطاج بعد غياب.

وشارك معلول أساسيا في التعادل الودي مع الكاميرون سلبيا يوم السبت.

وسأل الصحفيون معلول عقب المباراة عن دوره في انتقال لاعبين تونسيين للعب في الدوري المصري.

وأجاب ظهير الأهلي ضاحكا: "لا، كل لاعب يأتي بقدميه إلى مصر، وكل اللاعبين التونسيين الذين جاءوا لمصر يقدمون مستوى كبيرا".

وتابع "الدوري المصري قوي جدا في إفريقيا وليس بطولة ضعيفة ويتابعها الكثيرون، وإن شاء الله ينتقل اللاعبون التونسيون بتألقهم إلى فرق أكبر خلال عام أو عامين".

وسأل المراسل معلول عن مستقبله هو، ليجيب "وصلتني عروض كثيرة في الفترة الأخيرة لكن علاقتي مميزة بالأهلي وجماهيره، وسعيد ولا أفكر في الرحيل في الوقت الحالي".

وواصل "الأهلي ناد كبير وأكبر من أندية أوروبية وأشعر بالرضا دائما في صفوفه".

وانتقل معلول للحديث عن عودته لمنتخب تونس بعد استبعاده من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وقال: "احترمت قرار استبعادي من كأس الأمم الإفريقية، ودعمت زملائي في المنتخب بقلبي".

ثم أضاف "الحمد لله اليوم عدت لمنتخب تونس من الباب الكبير، وإن شاء الله يكون أخر غياب لي عن المنتخب".

وأتم "ننتظر أن نلعب بحضور جماهيرنا الغفيرة في رادس في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم، كما رأينا أعداد الجماهير في مباراة مصر في التصفيات الأخيرة".

طالع أيضا

نهائي مصري خالص في بطولة إفريقيا لليد

منتخب جديد يتأهل رسميا لأمم أوروبا 2020

شاهد - النرويج تعكِر العيد الوطني لـ إسبانيا

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك وجينيراسيون في استاد السلام.. وتحديد عدد الجماهير

هدف رونالدو الخارق الذي تمنى لو لم يسجله بقميص برشلونة

مصر وبوتسوانا بحضور 10 آلاف مشجع