بالفيديو – اتحاد العاصمة ينفذ تهديده ويرفض خوض دربي الجزائر

تخلف فريق اتحاد العاصمة عن الحضور إلى ملعب مباراته ضد مولودية الجزائر، رفضا لموعد إقامة مواجهة الدربي.

ورفض نادي اتحاد العاصمة خوض المباراة في موعدها، اعتراضا على انضمام 5 من لاعبيه للمنتخبات الوطنية.

وطالبت إدارة النادي من الاتحاد الجزائري لكرة القدم تغيير موعد اللقاء، وهو ما قوبل بالرفض.

وبناء عليه، استمر اتحاد العاصمة في التصعيد ورفض خوض المباراة وخاض تدريبات عادية اليوم السبت في نفس موعدها.

فيما التزم فريق مولودية الجزائر بالحضور إلى ملعب "5 يوليو" الذي كان سيستضيف المباراة.

ومع غياب فريق اتحاد العاصمة، أعلن حكم المباراة فوز مولودية الجزائر بالمباراة التي لم تُلعب.