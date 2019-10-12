أمير توفيق: جوزيه كان ضمن المرشحين لـ الأهلي بعد لاسارتي.. وتفاوضت مع سباليتي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عن دخول البرتغالي مانويل جوزيه ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق عقب رحيل مارتين لاسارتي.

وقال أمير توفيق في قناة أون سبورت: "لجنة التخطيط في الأهلي بالفعل اختارت جوزيه ضمن المرشحين لتدريب الفريق بعد رحيل لاسارتي وقبل الاستقرار على ريني فايلر".

وأضاف "تفاوضت أيضا مع المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي في هذه الفترة".

وتابع "قبل أن يقع الاختيار على فايلر ويتم الاتفاق معه على تدريب الأهلي".

وأتم "فايلر كان يعرف الأهلي جيدا وتفاجأت أنه يعرف الكثير من اللاعبين وأعد دراسة عن الفريق قبل أن يجلس معنا".

وتعاقد الأهلي مع السويسري فايلر وقاد الفريق حتى الآن في 6 مباريات حقق الفوز في جميعها. وفاز أيضا بلقب السوبر المصري.

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