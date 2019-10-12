راموس: كنت مستعد لمقايضة الرقم القياسي بالنقاط الثلاث

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 23:57

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - إسبانيا

أبدى سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا حزنه للتعادل أمام النرويج، رغم تحقيقه رقم قياسي تاريخي.

راموس بات أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ منتخب إسبانيا، في التعادل 1-1 على أرض النرويج بتصفيات يورو 2020.

وصرّح راموس بعد المباراة: "كان تعادلا مؤسفا، النرويج استفادت من الدقائق الأخيرة وضغطونا بقوة. هذا محزن لأننا أردنا التأهل".

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وأضاف: "الأرقام الفردية ثانوية، كنت مستعد لمقايضة الرقم القياسي بالفوز".

وواصل: "أفتخر بكوني الإسباني الأكثر ارتداء لقميص المنتخب، وآمل أن أظل أرتديه لمرات أكثر".

صحيفة "موندو" الإسبانية ذكرت أن راموس يستهدف المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالدور المقبل، واللاعب لم ينف: "من المبكر الحديث عن الأولمبياد، ولكن أي شخص يتلقى الدعوة للعب بضعة مبارياتها فيها لن يقول لا. إنه أمر لا يمكنك رفضه. الموسم لا يزال طويلا، لكنها فكرة لطيفة".

ساؤول نيجيز تقدّم لـ إسبانيا في مطلع الشوط الثاني، إلا أن جوشوا كينج سجل هدفا متأخرا من علامة الجزاء وخطف نقطة لبلاده النرويج.

لترفع إسبانيا رصيدها إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، وترفع النرويج رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

المباراة وافقت العيد الوطني لـ إسبانيا، والذي يُحتفَل به في ذكرى اكتشاف كريستوفر كولومبوس للأمريكتين وبالتالي التقاء العالمين.

تاريخيًا، لم تكن إسبانيا قد خسرت في عيدها الوطني سوى مرة واحدة عام 1991 أمام فرنسا، في مقابل 8 انتصارات وتعادلين (صاروا 3 تعادلات الآن).

العيد الوطني لـ إسبانيا شهد عدة أحداث غير اعتيادية للمنتخب الذي خاض مباراته رقم 700 تاريخيا، وسجل هدفه رقم 1400.

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