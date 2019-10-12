بعد هجوم حمد الله الناري.. رينار: ليس لدي وقت لأضيعه في الرد عليه

رد هيرفي رينار المدير الفني السابق للمنتخب المغربي على عبد الرزاق حمد الله مهاجم أسود الأطلس الذي شن هجوما ناريا على المدرب الفرنسي.

حمد الله انسحب من قائمة المغرب قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا بأيام، وسط تقارير صحفية عن دخوله في خلافات حادة مع بعض من زملائه في أسود الأطلس.

لكن حمد الله أوضح بعد أشهر أن انسحابه كان بسبب رينار الذي قال عنه: "مدرب دون المستوى. لقد احتقرني، وهو سبب مغادرتي معسكر منتخب المغرب وليس شخص آخر.. التقيته في السعودية ولم أصافحه، ولو التقيته مرة أخرى لن أصافحه" (مزيد من التفاصيل).

ورينار لم يرغب في إعطاء قيمة كبيرة لما قاله حمد الله مفضلا تجاهله بشكل أو بآخر.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "المنتخب" المغربية: "الأمر لا يحتاج إلى تعليق مني، كما أنني لم ألتق بهذا السيد".

وأضاف "الحياة جميلة. ليس لدي وقت لأضيعه في الرد عليه".

حمد الله (28 عاما) توج هدافا للدوري السعودي الموسم الماضي وقاد فريقه النصر للتتويج باللقب، لكنه لم يسجل هذا الموسم سوى هدف واحد في 4 جولات.

مسيرة منتخب المغرب كانت ضعيفة للغاية، إذ خاض 13 مباراة دولية فقط، منها 45 دقيقة في آخر 5 سنوات.

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