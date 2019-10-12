ثلاثي الدوري المصري يشارك في تعادل تونس أمام الكاميرون

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 21:03

كتب : FilGoal

علي معلول - فرجاني ساسي

تعادل منتخب تونس أمام منتخب الكاميرون سلبيا على ملعب رادس في مباراة ودية استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا.

وشهدت المباراة مشاركة ثلاثي الدوري المصري علي معلول وفرجاني ساسي وعمر لعيوني.

بينما جلس حمدي النقاز على مقاعد البدلاء ولم يشارك في أحداث المباراة.

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فرجاني ساسي نجم الزمالك شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية وحصل على ركلة جزاء بعد مهارة كبيرة داخل منطقة جزاء الكاميرون.

ولكن طه ياسين الخنيسي فشل في تحويل الركلة بنجاح، لتصطدم في القائم في الدقيقة 56 في أخطر فرص تونس أمام الكاميرون.

علي معلول نجم الأهلي بدوره شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية.

عمر لعيوني مهاجم بيراميدز جلس على مقاعد البدلاء أولا قبل أن يشارك في الدقيقة 74 بدلا من طه ياسين.

وتنطلق المرحلة الثانية (مرحلة المجموعات) من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.

ويبدأ منتخب تونس مشواره بمواجهة منتخب ليبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

بينما منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة رفقة منتخبات كاب فيردي ووموزمبيق ورواندا.

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