كارثة "تحرش واعتداءات جنسية" تهز الرجاء المغربي.. و3 قرارات من النادي

أصدر نادي الرجاء البيضاوي المغربي بيانا رسميا أعلن من خلاله تلقيه شكوى من لاعب لفريق الشباب بسبب تعرضه للتحرش.

أحد لاعبي فريق الشباب في الرجاء أبلغ أسرته بأنه تعرض لـ "تصرفات غير أخلاقية تمس بعرضه" من قبل أحد المسؤولين البارزين في الإدارة الفنية للفريق، وفقا لتقارير محلية مغربية.

الأسرة لم تصمت ومع وصول الشكوى لأكثر من ولي أمر، تم التقدم بشكوى رسمية لنادي الرجاء بخصوص المسؤول البارز، الذي لم يُكشف عن اسمه.

الرجاء بدوره لم يصمت ليقرر "إحالة ملف التحرش والاعتداءات الجنسية للشرطة من أجل التحقيق في الأمر"، وفقا لمصدر مسؤول في النادي تحدث مع صحيفة (دابا بريس) المغربية.

وأشار المصدر إلى "ليست حالة واحدة فقط، بل يوجد ثلاثة لاعبين اتهموا أحد المسؤولين في الجهاز بالتحرش والاعتداء عليهم جنسيا"، وهو عكس ما جاء في بيان الرجاء الذي تحدث عن حالة واحدة.

الأمور لم تتوقف عند تحويل الملف للشرطة فقط، بل قررت إدارة النادي فصل الشخص المتهم والتشديد على المساعدة النفسية لمن تعرض للواقعة.

ومن أجل إعلام الرأي العام المغربي والجمهور الرجاوي بجديد الأزمة، أصدر النادي بيانا رسميا اليوم السبت أعلن من خلاله اتخاذ 3 قرارات وهي:

(1) مواجهة الشخص المذكور في الاتهامات بالوقائع التي أفضت إلى فك ارتباطه بالنادي بصفة آنية ونهائية –فصله عن العمل-.

(2) التقدم بشكوى لدى السلطات القضائية المختصة بخصوص تلك الوقائع لاتخاذ التدابير والإجراءات القانونية.

(3) المواكبة النفسية والتحسيسية للشباب الذي صدرت عنه الإفادة والتواصل الدائم مع أفراد عائلته.

إدارة نادي الرجاء عقدت اجتماعا طارئا مع جميع مسؤولي الفئات الشابة، قبل أن تقرر "اتخاذ التدابير والاليات اللازمة التحسيسية منها والوقائية من أجل حماية المواهب الكروي الشابة لنادي الرجاء"، وفقا لبيان النادي.

وشدد النادي في بيانه على "الحرص التام على احترام مبادئ التربية الصالحة والتكوين الرياضي السليم وحماية الشباب وتفعيل سياسته المرجعية التي تهدف إلى مواصلة تنشئة مواهب رياضية مكونة تربويا ودراسيا ورياضيا في إطار بيئة سليمة".

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