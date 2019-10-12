كرة يد – سبورتنج إلى نهائي بطولة إفريقيا.. وينتظر تأهل الزمالك

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 19:21

كتب : FilGoal

كرة يد - سبورتنج

نجح فريق سبورتنج في الوصول إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد بعد تخطي عقبة جي أس كي الكونغولي.

وانتصر فريق سبورتنج لليد على جي أس كي 27-20 في نصف نهائي البطولة الإفريقية المقامة في الرأس الأخضر.

وينتظر فريق سبورتنج الفائز من مواجهة الزمالك أمام إنتر كلوب الأنجولي.

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ووصل سبورتنج لنهائي بطولة إفريقيا للأندية لأول مرة في تاريخه.

وفي حالة وصول الزمالك إلى نهائي إفريقيا، سيكون النهائي مصريا للمرة الثانية على التوالي.

النسخة الماضية شهدت تتويج الزمالك باللقب على حساب الأهلي.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للعام الثالث على التوالي، بينما يهدف فريق سبورتنج للتتويج لأول مرة في تاريخه.

ويمتلك الزمالك الرقم القياسي في تحقيق بطولة إفريقيا بـ 11 لقبا بالتساوي مع المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر سابقا".

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