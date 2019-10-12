تقرير: تشيلسي يراقب موهبة آيندهوفن

وضع نادي تشيلسي الإنجليزي محمد أمين إحتارين لاعب آيندهوفن الهولندي تحت المراقبة تمهيدا للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن تشيلسي يراقب عن كثب موهبة نادي آيندهوفن ومنتخب هولندا للشباب.

وينتظر النادي الإنجليزي رفع عقوبة إيقاف التعاقدات عنه بنهاية الموسم الجاري ليبدأ مرحلة التفاوض مع اللاعب.

محمد أمين إحتارين البالغ من العمر 17 عاما يلعب لمنتخب هولندا للشباب وهو ذو أصول مغربية ومن حقه الاختيار ما بين تمثيل المغرب أو هولندا.

ويجيد أمين إحتارين اللعب في مركزي صانع الألعاب والجناح الأيمن، وحتى الآن مع فريقه في الدوري الهولندي سجل هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويرتبط اللاعب الشاب بعقد ممتد مع نادي آيندهوفن حتى عام 2022.

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