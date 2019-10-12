تقرير: غياب بوجبا عن يونايتد يتواصل.. لن يلعب أمام ليفربول

يتواصل غياب بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد عن مواجهة فريقه القوية أمام ليفربول بعد فترة التوقف الدولي.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ليفربول يوم 20 من الشهر الجاري على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب بوجبا عن صفوف الشياطين الحمر خلال مباريات ليستر سيتي وأستانا ووست هام بسبب الإصابة في الكاحل، قبل أن يعود للمشاركة أمام كلا من روتشديل بكأس الرابطة وأرسنال بالدوري الإنجليزي ثم يغيب مجددا أمام آلكمار الهولندي بالدوري الأوروبي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن بوجبا اتجه إلى مدينة دبي الإماراتية من أجل الخضوع لعملية تأهيل بسبب إصابة الكاحل، وسيعود الأسبوع المقبل.

الطاقم الطبي في يونايتد ينتظر عودة الدولي الفرنسي من أجل تحديد المدة المتوقعة لإمكانية مشاركته في المباريات من جديد.

لكن الصحيفة أوضحت أن غياب اللاعب قد يمتد إلى نهاية شهر أكتوبر الجاري ما يعني غيابه عن المزيد من المباريات في تلك الفترة الحالكة للشياطين الحمر.

امتداد غياب بوجبا يعني عدم تواجد أمام بارتيزان بلجراد في الدوري الأوروبي، ثم نورويتش سيتي بالدوري، والمواجهة الأهم أمام تشيلسي في كأس الرابطة.

وشارك بوجبا في 6 مباريات خلال الموسم الجاري صنع خلالها هدفين.

وانضم إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس في صيف 2016 بمبلغ 105 مليون يورو، ويمتد تعاقده حتى صيف 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولعب بوجبا بقميص الشياطين الحمر في 148 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 31 هدفا وصنع مثلها.

يونايتد حقق أسوأ بداية له في موسم منذ 30 عاما، ويحتل الفريق المركز الـ12 في جدول الترتيب ولم يفز سوى في مباراتين من أصل 8 وعلى بعد نقطتين من مراكز الهبوط.

اختر التشكيل الأمثل للشياطين أمام ليفربول في ظل غياب بوجبا:

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