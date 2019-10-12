خاص مدرب الإسماعيلي: باب التشكيل الأساسي مفتوح أمام الجميع

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 17:25

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

قال أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي إن باب التشكيل الأساسي مفتوح أمام كل لاعبي الدراويش.

الإسماعيلي يستأنف تدريباته يوم الأحد استعدادا لعودة الدوري المصري بعد التوقف الدولي.

وتحدث مدرب الإسماعيلي قائلا: "الجهاز الفني لن يُقصر اللعب على مجموعة معينة من اللاعبين دون غيرهم".

أخبار متعلقة

الإسماعيلي لـ في الجول: مواجهة طنطا بدون الدوليين أفضل من خوض 3 مباريات في أسبوع رئيس الإسماعيلي: ما يتردد حول عماد حمدي ليس صحيحا.. يهدفون لتعطيل مسيرتنا رسميا - إعادة مباراة الإسماعيلي والحدود لموعدها الأصلي الإسماعيلي يخاطب الاتحاد المصري لحضور 15 ألف مشجع ضد الجزيرة

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "من يثبت أنه الأفضل في أي مركز، سيشارك في التشكيل الأساسي".

وتابع " الجهاز الفني منح كل اللاعبين فرصة اللعب والمشاركة في المباريات الودية، للبحث عن الأفضل والدفع به في المواجهات الرسمية".

وقرر الجهاز الفني للإسماعيلي عدم لعب أي مباراة ودية أخرى بعد خوض ودية المنصورة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

طالع أيضا

حوار مطول - أحمد رمزي: رفضت رحيل جروس

ديلي ميل: قطر تطمئن ليفربول بخصوص صلاح

راموس يحطم رقم كاسياس ويقترب أكثر من العميد أحمد حسن

الأهلي يكشف موعد عودة الدوليين وبرنامج خاص استعدادا للزمالك.. وموقف إصابة السولية

بالفيديو - لا حدود للإنسان.. كيبشوج يصبح أول فائز بماراثون في أقل من ساعتين

في الدوري الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الزمالك - انتظام عبد الغني وبوطيب وتأهيل شيكابالا 47 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد – سبورتنج إلى نهائي بطولة إفريقيا.. وينتظر تأهل الزمالك 51 دقيقة | مصر
برشلونة يفتح الباب أمام رحيل راكيتيتش في يناير 56 دقيقة | أوروبا
تقرير: تشيلسي يراقب موهبة آيندهوفن ساعة | أوروبا
كارثة "تحرش واعتداءات جنسية" تهز الرجاء المغربي.. و3 قرارات من النادي ساعة | الوطن العربي
بذكريات واقعة 96.. هل يلعب كيبا كجناح أيسر أمام النرويج ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 مصدر في الأهلي لـ في الجول: العين الإماراتي طلب التعاقد مع " فيراري" 4 انتهت - الأهلي مع النجم الساحلي والزمالك قد يواجه مازيمبي.. وقرعة متوازنة لبيراميدز وسهلة للمصري

قد ينال إعجابك