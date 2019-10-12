قال أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي إن باب التشكيل الأساسي مفتوح أمام كل لاعبي الدراويش.

الإسماعيلي يستأنف تدريباته يوم الأحد استعدادا لعودة الدوري المصري بعد التوقف الدولي.

وتحدث مدرب الإسماعيلي قائلا: "الجهاز الفني لن يُقصر اللعب على مجموعة معينة من اللاعبين دون غيرهم".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "من يثبت أنه الأفضل في أي مركز، سيشارك في التشكيل الأساسي".

وتابع " الجهاز الفني منح كل اللاعبين فرصة اللعب والمشاركة في المباريات الودية، للبحث عن الأفضل والدفع به في المواجهات الرسمية".

وقرر الجهاز الفني للإسماعيلي عدم لعب أي مباراة ودية أخرى بعد خوض ودية المنصورة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

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