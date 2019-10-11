بالفيديو – رونالدو 699.. البرتغال تتخطى لوكسمبورج بثلاثية

تخطى منتخب البرتغال عقبة لوكسمبورج بثلاثة أهداف، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من تصفيات يورو 2020.

فاز منتخب البرتغال على ضيفه منتخب لوكسمبورج بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من تصفيات يورو 2020.

بدأ كريستيانو رونالدو اللقاء كأساسي بجانب جواو فيليكس في خط هجوم البرتغال.

📋 هجوم ناري للبرتغال ضد لوكسمبورج في تصفيات أمم أوروبا 2020 pic.twitter.com/tcwccWJD45 — FilGoal (@FilGoal) October 11, 2019

سجل بيرناردو سيلفا هدف المباراة الأول في الدقيقة الـ16 بعد متابعة أمام المرمى الخالي من حارسه، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة الـ65. انفراد بالمرمى، وسدد الكرة ساقطة من فوق الحارس لتسكن الشباك.

الهدف هو الـ699 في مسيرة كريستيانو رونالدو الاحترافية. الهدف الـ94 بقميص البرتغال، والتاسع له في آخر 5 مباريات مع منتخب بلاده.

ولم يكتف المنتخب البرتغالي بهدفين، فأضاف جونسالو جيديش هدفا ثالثا في الدقيقة الـ89 من ركنية أخرجها الدفاع، وتابعها من داخل منطقة الجزاء بتصويبة سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز البرتغال بثلاثية.

وفي المجموعة ذاتها، فازت أوكرانيا على ليتوانيا بهدفين مقابل لا شيء.

فوز البرتغال رفع رصيدها للنقطة الـ11 في المركز الثاني، خلف أوكرانيا صاحبة الصدارة برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد لوكسمبورج عند أربع نقاط في المركز الرابع بالمجموعة.

وتلتقي البرتغال في الجولة المقبلة مع أوكرانيا، فيما تلعب صربيا صاحبة المركز الثالث مع ليتوانيا.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى يورو 2020 مباشرة.

وتقام يورو 2020 في 12 دولة أوروبية في الترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين، احتفالا بالذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا".