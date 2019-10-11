بالأرقام - حراس مرمى بقميص صناع اللعب في الدوريات الخمس الكبرى

مع الثورة التي شهدتها كرة القدم في العِقد الأخير، تغيرت أدوار حارس المرمى ولم يصبح مسؤولا عن منع الأهداف من الخصم فحسب؛ بل الإسهام في صناعتها لفريقه.

هوس الاستحواذ الذي سيطر على المدربين، جعلهم يفضلون حارس المرمى الذي يجيد التمرير السليم، حتى يُخرج الكرة من مناطق فريقه الدفاعية بشكل صحيح، فهو أول صانع ألعاب لفريقه.

لذلك وعلى سبيل المثال وليس الحصر؛ فضل بيب جوارديولا التعاقد مع كلاوديو برافو حين تولى تدريب مانشستر سيتي ليحتل المركز الأساسي لحراسة المرمى بدلا من جو هارت.

والسبب كان دقة تمريرات التشيلي الذي امتلك معدل 27 تمريرة في اللقاء بدقة 84.% مع برشلونة، مقابل 21 تمريرة في المباراة الواحد بدقة 52.6 للحارس الإنجليزي في موسم 2015-2016.

التمرير القصير كذلك لم يعد الهدف، ولكن الطولي أيضا نظرا لأنه يختصر كثرة التحضير ويضرب عددا من الخطوط ويسمح للمهاجم بالانفراد بالمرمى.

FilGoal.com يقدم لكم قائمة حراس المرمى الذي أسهموا في صناعة الفرص أو الأهداف خلال المباريات في الدوريات الخمس الكبرى.

ترتيب الحراس في القائمة سيكون بصناعة الأهداف أولا ثم صناعة الفرص.

الدوري الإنجليزي

الدوري الذي يُصنف الأقوى في العالم من قبل الكثيرين، يعد أكثر دوري أسهم حراسه في أهداف وفي فرص للتسجيل.

آرون رامزديل حارس بورنموث هو الأفضل في الدوري الإنجليزي، فهو الوحيد الذي صنع هدفا خلال مباراة فريقه ضد ساوثامبتون.

كما صنع رامزديل فرصة للتسجيل في اللقاء.

يليه نيك بوب حارس مرمى بيرنلي، الذي صنع فرصتين للتسجيل في مباراتي أرسنال وساوثامبتون.

ثم يأتي كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي بصناعته لفرصة ضد مانشستر يونايتد، وفي نفس المرتبة يتواجد بين فوستر حارس وافتورد الذي صنع فرصة ضد وستام يونايتد.

الدوري الإسباني

رغم إن الإسبان هم أكثر من يفضلون الاعتماد على الحارس في بناء اللعب؛ إلا أن القائمة لا تضم سوى اسمين فقط.

الأول مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة الذي صنع هدفا ضد فريق خيتافي دون تقديم أي فرص أخرى للتسجيل.

الاسم الثاني مرتبط ببرشلونة أيضا فهو خريج أكاديمية لاماسيا، خوردي ماسيب الذي يدافع عن ألوان بلد الوليد.

وصنع ماسيب فرصة للتسجيل ضد أتليتكو مدريد.

الدوري الإيطالي

يظهر اسم أسطورة حراسة المرمى جيانولويجي بوفون حارس يوفنتوس في القائمة بعدما صنع فرصة للتسجيل ضد فريق فيرونا.

معدل بوفون الأفضل إذ يصنع 0.5 فرصة للتسجيل في اللقاء، لكن الرقم مجرد قد يكون خادعا، لأن بوفون شارك مع يوفنتوس في مباراتين فقط هذا الموسم.

حارس بولونيا لوكاس سكوربسكي يظهر أيضا بصناعته لفرصة ضد أودينيزي مع حارس لاتسيو توماس ستراكوشا الذي صنع فرصة ضد جنوى.

الدوري الألماني

في الدوري الألماني يظهر يري بافيلينكا حارس فيردير بريمن الذي صنع فرصة للتسجيل ضد إينتراخت فرانكفورت.

كما يأتي رين يارستين حارس هيرتا برلين الذي صنع فرصة للتسجيل ضد كولن.

وأيضا روبن زينتنير حارس حارس ماينتس الذي صنع ففرصة للتسجيل ضد شالكه.

الدوري الفرنسي

مثل الدوري الإنجليزي، يمتلك الدوري الفرنسي 4 حراس أسهموا في صناعة فرص للتسجيل.

لودوفيك بوتيل حارس مرمى أنجيه صنع فرصة ضد تولوز، وريجيه كورتنير حارس أميان صنع فرصة للتسجيل ضد أنجيه.

ألكسندر أوكيدجا حارس ميتز صنع فرصة للتسجيل ضد ستراسبورج وبابتيست رينيه حارس تولوز صنع فرصة للتسجيل ضد نادي نيم.

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