عودة أحمد جمعة.. المصري يخسر أمام وادي دجلة وديا

فاز نادي وادي دجلة على المصري بهدفين مقابل هدف في لقاء ودي اليوم الجمعة، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

وأقيم اللقاء بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، وتحت قيادة أحمد صالح حكما للساحة.

سجل محمد هلال ومحمد عبد العاطي هدفي وادي دجلة، فيما سجل أحمد حامد "شوشة" هدف المصري الوحيد في الشوط الثاني.

شهدت المباراة مشاركة أحمد جمعة مهاجم النادي المصري، والغائب منذ بداية الموسم للإصابة.

ويستعد المصري لمواجهة مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل، فيما يستعد وادي دجلة لمواجهة الاتحاد السكندري.