بسبب إهانة هاري كين.. الاتحاد الإنجليزي يوقف لاعب ليفربول 14 يوما

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 18:43

كتب : FilGoal

هاري كين - أرسنال - توتنام

أوقف الاتحاد الإنجليزي موهبة ليفربول الشابة هارفي إليوت لمدة 14 يوما بسبب ما بدر منه من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حملت إهانة لـ هاري كين مهاجم توتنام.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

ليفربول

إليوت خالف قواعد الاتحاد الإنجليزي من خلال مقطع فيديو نشره على حساباته، وهو يشاهد مباراة ليفربول وتوتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، وبدرت منه حينذاك تلميحات سلبية تجاه كين.

وغرم الاتحاد الإنجليزي اللاعب مبلغ 350 جنيه إسترليني مع إلزامه بالمشاركة في دورة تعليمية، إلى جانب إيقاف نشاطه الكروي لـ14 يوما.

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وأوضح البيان أن لغة وسلوك اللاعب في الفيديو خالفت قواعد الاتحاد الإنجليزي باعتبارها حملت إهانة للمنافس.

واعتذر إليوت لاحقا عن تصرفه مؤكدا شعوره بـ"الأسف العميق".

صاحب الـ16 عاما انضم إلى ليفربول قادما من فولام الصيف المنقضي، وشارك في الانتصار على نابولي بموسم الإعداد.

وبمشاركته في كأس الرابطة أمام ميلتون كينز دونز أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في تاريخ ليفربول -عن عمر 16 عاما و174 يوما- بعد جيرومي سينكلير.

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