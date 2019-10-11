خاص فيديو في الجول – طارق العشري يرد على عدم ترشحه لتدريب المنتخب

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 17:25

كتب : حامد وجدي

طارق العشري مدرب حرس الحدود

بين ترشيحات عدة لتدريب منتخب مصر، لم يكن اسم طارق العشري بينهم.

هل أزعجه ذلك؟ طارق العشري يرد عبر FilGoal.com على ذلك.

ويقول طارق العشري في تصريحات لـFilGoal.com: "الـC.V هو اللي بيتكلم وليس أنا. أنا حاصل على أربع بطولات خارج الأهلي والزمالك".

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وأوضح "الفوز بالبطولات مع الأهلي أو الزمالك أمر طبيعي، لكن الإنجاز هو تحقيقها خارجهما".

مدرب حرس الحدود كشف أيضا عن سبب عدم إمكانية تدريبه للمنتخب الأوليمبي يوما ما.

يذكر أن طارق العشري حصد بطولتي كأس مصر وبطولة كأس السوبر المصري من قبل رفقة حرس الحدود.

وتولى حسام البدري مدرب الأهلي الأسبق، مهمة تدريب منتخب مصر مؤخرا، فيما يعقد حاليا أولى معسكرات الفريق تحت قيادته.

ويلتقي منتخب مصر مع بوتسوانيا وديا يوم الإثنين المقبل، في أولى المباريات تحت قيادة البدري.

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