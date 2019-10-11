كرة طائرة - الخسارة السادسة على التوالي.. مصر تسقط أمام اليابان

فشل المنتخب المصري في تحقيق الانتصار للمباراة السادسة على التوالي وسقط أمام اليابان بنتيجة 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة رجال.

المنتخب المصري نافس بقوة نظيره الياباني مستضيف البطولة، وكافح لكنه خسر في الشوط الخامس الفاصل.

المنتخب الياباني فاز في الشوط الأول 25-14، ورد المنتخب المصري بالفوز بنتيجة 25-18، ثم عاد الساموراي للفوز بالشوط الثالث 25-23.

وفاز الفراعنة بالشوط الرابع بصعوبة بنتيجة 30-28، وحققت اليابان الفوز بنتيجة 15-13 في الشوط الفاصل.

وسجل أحمد شفيق أكبر عدد من النقاط لصالح المنتخب المصري برصيد 17 نقطة.

وظل المنتخب المصري عاشرا برصيد 8 نقاط بتحقيق انتصارين و6 خسائر ويتبقي له مباراتين أمام تونس ثم الأرجنتين.

وفاز منتخب مصر على منتخبي أستراليا وإيران في افتتاح مشواره.

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