تقرير: النني معروض على ميلان

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 15:45

كتب : FilGoal

النني

بدأ نادي ميلان الإيطالي في العمل على تأمين صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بعد بداية سلبية للغاية محليا انتهت بإقالة مدربه.

محمد النني

النادي : بشكتاش

ميلان

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن ساشا إيمباشر وكيل اللاعبين تواجد اليوم في مقر النادي الإيطالي من أجل عرض بعض الأسماء من ضمنها المحترف المصري محمد النني.

ساشا تحدث وفقا للتقرير إلى مسؤولي ميلان عن إمكانية ضم المدافع التركي أوزان كاباك.

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التركي البالغ 19 عاما كان قريبا من ميلان الصيف الماضي لكنه فضّل الانتقال لصفوف شالكه الألماني ولكن الإصابة جعلته يفشل في حصد مقعد أساسي في صفوف الرويال بلوز واكتفى بالمشاركة في 12 دقيقة.

لاعب شتوتجارت وجالاتا سراي السابق يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 15 مليون يورو وقد يكون ميلان محطته الرابعة.

وتواجد أيضا اسم لاعب الوسط محمد النني على قائمة اللاعبين التي عرضها الوكيل على إداراة الروسونيري، على الرغم من إعارته لصفوف بشكتاش التركي في الموسم الحالي قادما من أرسنال الإنجليزي.

النني البالغ 27 عاما شارك في 3 لقاءات فقط بقميص النسور التركية وتعرض في ظهوره الأول للطرد.

وأضيف إلى القائمة أيضا الظهير الأيسر الغاني عبد الرحمن بابا الذي يقضى الموسم الحالي معارا لصفوف ريال مايوركا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

الغاني قد يُعوض رحيل السويسري ريكاردو رودريجيز المحتمل في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ميلان وفقا لبعض التقارير فأن إدارته وعدت المدير الفني ستيفانو بيولي بتدعيم الفريق في الشتاء من أجل تحقيق أهدافه.

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