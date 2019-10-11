بانينكا يحكي قصة الرهان والشوكولاتة التي غيرت تاريخ ركلات الجزاء

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 14:42

كتب : FilGoal

أنطوان بانينكا

قبل 43 عاما وبالتحديد في 20 يونيو 1976 وُلدت أشهر ركلة جزاء في التاريخ والفضل يعود إلى أنطوان بانينكا لاعب منتخب تشيكوسلوفاكيا في ذلك الوقت.

نهائي يورو 1976 جمع بين تشيكوسلوفاكيا وألمانيا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وفي ركلات الترجيح أضاع اولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ الحالي الركلة الرابعة.

إن سجل منتخب تشيكوسلوفاكيا الركلة الخامسة سيتوج باللقب للمرة الأولى في التاريخ، وبالفعل سجل بانينكا الركلة بطريقة رائعة ومُبهرة بتسديد الكرة ساقطة في منتصف المرمى.

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ويحكي بانينكا عن كيف بدأت فكرته التي استمرت حتى الآن وتحمل طريقة التسديد بتلك الطريقة اسمه.

وقال اللاعب التشيكي لصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية ضاحكا: "الكل يسألني ماذا كان سيحدث لو لم أسجل تلك الركلة؟ أقول لهم كنت سأصبح أحد العاملين في المصانع لديه 40 عاما من الخبرة".

وأضاف "في ذلك النهائي لم أكن قلقا على الإطلاق، في ركلات الترجيح عرفت أن الطريقة التي سددت بها كانت أفضل فرصة لتسجيل الهدف، عندما سجلتها بنجاح كنت سعيدا للغاية".

وأردف "لم تكن سعادتي بسبب تسديدي الركلة الأخيرة لكن لأننا توجنا بلقب مُدهش لبلد صغيرة".

وعن كيفية تدربه على تسديد الركلة قال: "تدربت عليها لعامين قبل خوض اليورو، كنت أعرف أن حراس المرمى يقفزون لأحد جانبي المرمى، لذا فكرت أنه حال تسديد الكرة في المنتصف سأخدعهم".

وأضاف "بعد كل تدريب كنت أنافس حارس مرمانا زيدينك هوروسكا فقد كان جيدا وعندما كنت أخسر التحدي كنت أعطيه المال والشوكولاتة".

وأكمل بانينكا "بعد ذلك بدأت باستخدام خدعتي وفجأة كنت أفوز عليه، الشيء السيئ الوحيد إنني حصلت على زيادة كبيرة في الوزن بشكل سريع بسبب كم الشوكولاتة التي حصلت عليها منه بعد الانتصار عليه في التحدي".

وأتم بانينكا "أنا سعيد لأن الفكرة استمرت حتى الآن وهذا يشعرني بالفخر، خاصة حينما أرى لاعبين رائعين مثل سيرجيو راموس يسدد ركلة الجزاء بطريقتي".

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