الأهلي يبدأ الاستعداد للزمالك الأحد.. وبرنامج تأهيلي للثلاثي المصاب

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 13:32

كتب : FilGoal

الأهلي أمام أسوان

يبدأ الأهلي استعداداته للقاء القمة أمام الزمالك يوم الأحد المقبل وذلك عقب حصول الفريق على راحة سلبية من مراني الجمعة والسبت بناء على تعليمات المدير الفني ريني فايلر.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك السبت بعد المقبل في رابع جولات الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي المسابقة بتسع نقاط بينما يأتي الزمالك رابعا بسبع نقاط.

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وفي سياق آخر أعد توماس بينكيل مدرب الأحمال في النادي برنامجا تأهيليا خاصا للثلاثي المصاب مروان محسن وعمرو السولية ومحمود متولي.

يأتي ذلك لإعدادهم بأفضل شكل عقب نهاية برنامجهم العلاجي الذين يخضعون له حاليا.

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