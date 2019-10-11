الأهلي يشيد بتنظيم "برزنتيشن" لحفل تسلم درع الدوري

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 13:06

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - مؤمن زكريا - الأهلي

كشفت شركة "برزنتيشن" عن تلقيها إشادة من مجلس إدارة الأهلي عقب تنظيمها لحفل تسلم النادي الأحمر درع الدوري للمرة الـ41 في تاريخه.

وكان حفل تسلم الأهلي درع الدوري عن موسم 2018-2019 أقيم مساء أمس الخميس في أحد فنادق القاهرة.

وأكد الأهلي للشركة في إشادته أن الحفل خرج بالشكل الذي يليق بحجم الإنجاز وبحجم النادي.

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كما وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر لمنتصر النبراوي رئيس شركة "برزنتيشن" على تكريم مؤمن زكريا لاعب الفريق مع عرض أكثر من فيلم لتوضيح الصعاب التي واجهت الفريق نحو الظفر بلقب الدوري.

ويلعب الأهلي يوم السبت بعد المقبل مع الزمالك في قمة الدوري من الجولة الرابعة للمسابقة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

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