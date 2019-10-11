خاص فيديو في الجول – طارق العشري يختار لاعبا يقوده للمربع الذهبي.. ومن يضمه لو امتلك المال

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 11:30

كتب : حامد وجدي

طارق العشري - إنبي - الزمالك

3 أسئلة سريعة وكان على طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود الإجابة عليها.

من تحتاج لضمه إلى حرس الحدود للمنافسة على المربع الذهبي؟

من اللاعب الذي تمنيت أن تدربه؟

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من تضمه لفريقك لو امتلكت المال اللازم؟

الآن لنشاهد إجابات المدير الفني المخضرم في الدوري المصري.

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طارق العشري طارق حامد حرس الحدود في الدوري

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