خاص فيديو في الجول – طارق العشري يختار لاعبا يقوده للمربع الذهبي.. ومن يضمه لو امتلك المال
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 11:30
كتب : حامد وجدي
3 أسئلة سريعة وكان على طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود الإجابة عليها.
من تحتاج لضمه إلى حرس الحدود للمنافسة على المربع الذهبي؟
من اللاعب الذي تمنيت أن تدربه؟
من تضمه لفريقك لو امتلكت المال اللازم؟
الآن لنشاهد إجابات المدير الفني المخضرم في الدوري المصري.
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