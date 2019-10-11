مهاجم مانشستر يونايتد السابق يجيب: لماذا نحتاج ماندزوكيتش

يعتقد البلغاري ديمتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق أن الفريق يحتاج لاعبا مثل ماريو ماندزوكيتش وقد يُساوي تأثيره زلاتان إبراهميوفيتش.

ويعمل مانشستر يونايتد وفقا لعديد التقارير لدعم هجومه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بضم المهاجم الكرواتي من صفوف يوفنتوس.

بارباتوف قال لموقع "بيتفاير": "عندما تبيع المهاجمان الأساسيان عليك جلب بديل على الأقل في تلك الحالة، الجميع يعرف اجتياج مانشستر يونايتد لدعم هجومي، أنتوني مارسيال أُصيب والفريق يحتاج لهداف قوي".

وتابع الهداف البلغاري "لديهم مواهب في الفريق لكن يونايتد يحتاج للاعب مثل ماندزوكيتش، لم يلعب سابقا في إنجلترا لذلك وأتمنى أن يبدأ سريعا في التأقلم على أجواء الدولي الإنجليزي".

ويرى برباتوف أن ماندزوكيتش قد يكون تأثيره مثل زلاتان إبراهيموفيتش الذي انضم بعمر الـ 34 عاما لملعب أولد ترافورد.

وأضاف "عندما وقّع زلاتان كان بعمر الـ 34، ولم يحدث أي مشاكل، الكرواتي في نفس السن وآمل أن يُحدّث نفس الفارق".

وأتم "اعتقد أن السن جيد، الفريق يمتلك راشفورد ومارسيال وجرينوود كلهم صغار ويحتاجون للوقت ليس عليهم القلق وبإمكانهم التعلم من خبرات ماندزوكيتش".

الكرواتي خرج من حسابات ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس ولم يشارك لأي دقيقة الموسم الحالي مع البيانكونيري.

ماندزوكيتش البالغ 33 عاما سجل 9 وصنع 7 في 25 مباراة الموسم الماضي بالدوري الإيطالي.

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