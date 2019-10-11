"مساء الأنوار" مدحت شلبي يعود على قناة جديدة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 00:55

كتب : بسام أبوبكر

مدحت شلبي

وقع الإعلامي مدحت شلبي على عقود انضمامه لقناة (القاهرة والناس) ليعود من خلالها لتقديم برنامجه الرياضي "مساء الأنوار".

وسيظهر مدحت شلبي وبرنامج "مساء الأنوار" قبل انطلاق قمة الأهلي والزمالك بيومين، حسبما علم FilGoal.com.

وتنطلق قمة الأهلي والزمالك في الـ 19 من شهر أكتوبر المقبل.

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وسيبث البرنامج على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت في الحادية عشر مساءً، وينطلق قبل انطلاق الجولة الرابعة من الدوري.

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