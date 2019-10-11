حمدي فتحي: لا يوجد أي مشكلة إذا جلست على مقاعد بدلاء المنتخب

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 00:02

كتب : FilGoal

مران المنتخب - حمدي فتحي

لا يجد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي أي مشكلة على الإطلاق في حالة جلوسه على مقاعد البدلاء في المنتخب أو خروجه من القائمة بالكامل.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

مصر

وقال حمدي فتحي: "سعيد للغاية بتواجدي لأول مرة مع منتخب مصر".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "لكل مُجتهد نصيب ولم أقصر نهائيا طوال الفترة الماضية. أحمد الله على الانضمام للمنتخب".

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وتابع "المنافسة في مركزي؟ بكل تأكيد ستكون صعبة. المنافسة صعبة في كل مكان وكذلك صعبة في الأهلي".

وشدد "لا يوجد أي مشكلة إذا جلست على مقاعد البدلاء أو خرجت من قائمة أي مباراة للمنتخب".

وأوضح "الأهم دائما هو تحقيق منتخب مصر للنجاحات. هذا أهم من مشاركة أي لاعب".

ويلعب منتخب مصر أمام بوتسوانا يوم الاثنين في الظهور الأول لكتيبة الفراعنة تحت قيادة حسام البدري.

وانضم حمدي فتحي إلى الأهلي قادما من إنبي في يناير من عام 2019.

وشارك حمدي فتحي في ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة.

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