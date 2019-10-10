عمرو الجنايني يُفصح عن سر "لأول مرة" ويُجيب "هل تؤجل قمة الأهلي والزمالك؟"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 23:49

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - عمرو الجنايني - الأهلي

أفصح عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة عن "سر سأقوله لأول مرة"، على حد وصفه، مجيبا على سؤال بخصوص تصميم درع الدوري والكأس للموسم الجديد.

وقال الجنايني: "قريبا جدا جدا سيكون هناك تصميم جديد لدرع الدوري وكذلك كأس مصر".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة تايم سبورتس "سأفصح عن سر لأول مرة. نحن بصدد تنظيم مسابقة تخص التصميم الجديد لدرع الدوري والكأس".

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وتابع "نرغب في وجود تصميمات تليق ببطولة الدوري والكأس في مصر".

وعن نظام سير جدول مباريات الدوري وهل تؤجل القمة؟، شدد الجنايني "الدوري منتظم بلا تأجيلات. هذا ما وعدت به وسيستمر بهذا الشكل".

وأكمل حديثه قائلا: "تأجيل القمة؟ أعلنا الجدول منذ البداية وملتزمون به. أي تأجيلات تحدث في المباريات لا تكون بناءً على طلب الأندية أو اتحاد الكرة بل لظروف أمنية".

وأردف "ولكن لم يطلب أي أحد من الأساس التأجيل".

قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك تنطلق في الـ 19 من الشهر الحالي.

وعن عودة الجماهير للملاعب، قال الجنايني "هي أمنية نأمل في تحقيقها بكل تأكيد".

وأتم "أعداد الجمهور في تزايد ورأينا ذلك في نهائي الكأس وفي لقاء السوبر والأمور ستصبح أفضل فيما هو قادم".

وتسلم الأهلي يوم الخميس لدرع الدوري رقم 41 في تاريخه بعد تتويجه باللقب الموسم الماضي.

مراسم تسليم الدرع شهدت تواجد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة، إلا جانب كل أعضاء مجلس إدارة الأهلي واللاعبين وبعض من النجوم القدامى للفريق. (شاهد كل الصور)

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