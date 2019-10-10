جوارديولا: هذا هو اللاعب الوحيد الذي لا يمكن بيعه ولو بنصف مليار يورو

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أنه لا يفكر مطلقا في بيع فيل فودين لاعب الفريق الشاب.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ميل: "فيل فودين هو اللاعب الوحيد الذي لا يمكن بيعه تحت أي ظرف من الظروف".

وأردف بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين "لن يباع حتى مقابل 500 مليون يورو".

وواصل "لن يذهب فودين إلى أي مكان، فهو أيقونة للنادي، ولن نضم أي لاعب في هذا المركز".

وأتم "عندما يغادر دافيد سيلفا، نعرف بالضبط من سيكون ساحرنا الجديد" في إشارة لدور فودين المقبل.

الصيف الماضي أعلن دافيد سيلفا، أنه سيرحل عن ناديه مانشستر سيتي بنهاية عقده في صيف 2020.

دافيد سيلفا سيُكمل 10 أعوام بقميص سيتي، ولا يرغب في الاستمرار لفترة أطول.

اللاعب الدولي الإسباني السابق سُئل عن إمكانية استمراره لما بعد موسم 2019\2020 مع سيتي، فجاءت إجابته صريحة: "لا، هذا هو موسمي الأخير، 10 سنوات مدة كافية بالنسبة لي، إنه الوقت المثالي للرحيل".

وأضاف: "في البداية فاوضتني إدارة مانشستر سيتي للتجديد لعامين، لكني فضلت التجديد لعام واحد، حتى تتوقف مسيرتي هنا عند 10 سنوات، وهنا تنتهي الدورة. لا أستطيع تخيل نفسي أواجه مانشستر سيتي مع فريق آخر، ولذا 10 سنوات في إنجلترا مدة كافية".

سيلفا (33 عاما) ينحدر في الأساس من جُزر الكناري، وصرّح سابقا برغبته في إنهاء مسيرته بفريق لاس بالماس المنتمي لتلك الجزر، فهل لا يزال محتفظا بتلك الرغبة؟

اللاعب يجيب: "سأرغب في اختبار هذه التجربة، ولكن لا أدري. كرة القدم تتغير، فمن يدري؟ أريد إنهاء مسيرتي في لاس بالماس بالطبع، ولكن الأمر يتوقف على الفريق ولاعبيه، فلا يمكنني الانضمام إليهم أثناء تواجدهم في القسم الثاني".

وعاد سيلفا لأمنية أخيرة قبل رحيله عن سيتي: "فوزنا بدوري أبطال أوروبا سيكون نهاية مثالية لمسيرتي هنا، إنه لقب لم نستطع تحقيقه حتى الآن، ولذا سأود أن أفوز به".

واختتم: "عندما كنت طفلا، لم أعتقد أبدا أنني سأحقق كل ما حققته الآن، ولذا أنا سعيد للغاية بما صنعته خلال تواجدي في مانشستر سيتي".

سيلفا انضم إلى مانشستر سيتي عام 2010 قادما من فالنسيا مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، ومعه خاض 407 مباراة، وسجل 72 هدفا، وصنع 134 آخرين، وساهم في الفوز بـ11 بطولة مختلفة في العصر الذهبي للنادي.

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