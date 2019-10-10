ترينت: تألقي مع روبرتسون بسبب الفريق ككل

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 13:56

كتب : FilGoal

ليفربول - ري بول سالزبورج

شدد ترينت ألكسندر-أرنولد الظهير الأيمن لليفربول أن مساهمته مع أندي روبرتسون الظهير الأيسر في تسجيل وصناعة الأهداف، تأتي بفضل جهد جماعي من جميع أعضاء الفريق.

ترينت كان الأكثر صناعة للأهداف في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، برصيد 12 هدفاً، مع أندي روبرتسون برصيد 11 هدفاً، باتت هذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي التي يحتل فيها ثنائي الدفاع من فريق واحد صدارة صناع الأهداف في موسم واحد.

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الجيد أن تكون قادراً على مساعدة الفريق في خلق الفرص وتسجيلها، ومن الجيد أن يكون لديك الرغبة لفعل هذا الأمر".

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وأضاف "في النهاية، الفوز بالمباريات يكون بتسجيل الأهداف. أعتقد أنني وروبرتسون نريد أن نفعل ذلك بقدر الإمكان. كلوب يمنحنا حرية التقدم، ولا يخبرنا بضرورة البقاء في الخلف".

وواصل "خط الوسط يساعدنا كثيراً بقيامه بتغطيتنا والسماح لنا بالتقدم. هو جهد جماعي بجانب الجهد الذي يقدمه مهاجمونا في إنهاء الفرص بنجاح".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول 8 مباريات، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

ويستعد ليفربول لملاقاة غريمه مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد يوم 20 أكتوبر الجاري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

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