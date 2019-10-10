فايلر تعليقا على قرعة دوري الأبطال: الحديث عن إفريقيا سابق لأوانه نركز في الدوري

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 12:12

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

ريني فايلر - الأهلي

رفض رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي الحكم على قرعة الفريق في دوري أبطال إفريقيا في الوقت الراهن بسبب التركيز على مسابقة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي أول مبارياته أمام النجم الساحلي في تونس أحد أيام 29 أو 30 نوفمبر الشهر المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجوار أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم.

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وقال فايلر في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "تركيز الفريق منصب على بطولة الدوري حاليا، الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام الزمالك".

وتابع "التفكير في الملف الإفريقي سابق لأوانه في الوقت الراهن ولا بد من التركيز في بطولة الدوري والسير خطوة بخطوة وعدم الانشغال كثيرا بقرعة دوري أبطال إفريقيا".

وشدد فايلر "لكل مرحلة تحدياتها واستعدادتها الخاصة، ونقدر ونحترم كافة المنافسين سواء محليا أو إفريقيا".

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم السبت 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وينفرد الأهلي بصدارة مسابقة الدوري بالعلامة الكاملة بتسع نقاط بعد الفوز على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

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