فايلر يجتمع بطبيب الأهلي للاطمئنان على حالة المصابين.. فحص طبي جديد للسولية

حرص رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الأهلي للاطمئنان على حالة المصابين.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وكشف خالد محمود رئيس الجهاز الطبي أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق يخضع لفحص طبي جديد مساء اليوم الخميس قبل انطلاق مران الفريق.

وزال الورم حول منطقة القدم من الإصابة التي تعرض لها السولية لجزع في الرباط الخارجي للكاحل في مواجهة أسوان بالدوري المصري.

ويبدأ السولية مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي بعد الفحص الطبي مساء اليوم.

ومن المقرر ايضا خضوع الثلاثي مروان محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد لفحص جديد اليوم لتحديد بدء المرحلة الجديد في برامجهم العلاجية والتأهيلية.

ويحصل الفريق على فترة راحة يومي الجمعة والسبت على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد.

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