اسكواش - تأهل رنيم ونور الطيب لنصف نهائي أمريكا المفتوحة وخروج كريم عبد الجواد

ودع كريم عبد الجواد منافسات أمريكا المفتوحة للاسكواش من الدور ربع النهائي بعد مفاجأة البيروفي دييجو إلياس.

تغلب إلياس لاعب بيرو على كريم عبد الجواد بثلاثة أشواط مقابل شوطين (11-4، 10-12، 7-11، 11-5، 7-11) في مباراة استغرقت 80 دقيقة.

وكان علي فرج قد تأهل إلى نصف النهائي مباشرة بعد انسحاب ميجيل رودريجيز لاعب كولومبيا قبل المباراة بسبب الإصابة.

وعلى مستوى السيدات واصلت رنيم الوليلي الدفاع عن لقبها بالفوز على الإنجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط دون مقابل (11-6، 14-12، 11-8) في مباراة استغرقت 34 دقيقة.

ونجحت نور الطيب في تحقيق الفوز على روان العربي بنفس النتيجة (11-6، 11-2، 11-7) لتتأهل لمواجهة جديدة أمام رنيم الوليلي.

وتستأنف مواجهات ربع النهائي مساء اليوم بداية من 11:30 مساء بتوقيت القاهرة وتقام المباريات بالترتيب وهي كالآتي:

نوران جوهر × الويلزية تيسني إيفانز

طارق مؤمن × الألماني سيمون روزنر

الفرنسية كاميل سيرم × الأمريكية أماندا صبحي

محمد الشوربجي × النيوزلاندي بول كول

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