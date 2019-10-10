كرة طائرة - بولندا تواصل الزحف نحو صدارة كأس العالم بهزيمة خامسة لمصر

هبط منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة إلى المركز العاشر في جدول ترتيب منافسات كأس العالم بعد تلقي الهزيمة الخامسة أمام بولندا.

وواصل منتخب بولندا زحفه نحو الصدارة بعد تحقيق فوزه السادس ولم يخسر سوى مباراة وحيدة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بينما مازال منتخب البرازيل في الصدارة.

وتغلب منتخب بولندا على مصر بثلاثة أشواط نظيفة في هزيمة متوقعة (25-19، 25-18، 25-16).

ويقبع المنتخب المصري في المركز العاشر قبل 4 جولات من النهاية بسبع نقاط.

وفاز منتخب مصر على منتخبي أستراليا وإيران في افتتاح مشواره.

ويلعب الفراعنة المباراة القادمة أمام اليابان الدولة المضيفة الساعة 12:20 ظهر غد الجمعة.

اقرأ أيضا

مرتضى: لا ديون على الزمالك للاعبيه الأجانب

مدرب النجم: مواجهة الأهلي تحدد شكل المجموعة

مازيمبي يريد جينيراسيون وليس الزمالك

مدرب بلاتينوم يريد إسعاد جمهور الزمالك

تغيير في جهاز الزمالك