كرة طائرة - بولندا تواصل الزحف نحو صدارة كأس العالم بهزيمة خامسة لمصر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 10:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة - كأس العالم 2019

هبط منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة إلى المركز العاشر في جدول ترتيب منافسات كأس العالم بعد تلقي الهزيمة الخامسة أمام بولندا.

وواصل منتخب بولندا زحفه نحو الصدارة بعد تحقيق فوزه السادس ولم يخسر سوى مباراة وحيدة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بينما مازال منتخب البرازيل في الصدارة.

وتغلب منتخب بولندا على مصر بثلاثة أشواط نظيفة في هزيمة متوقعة (25-19، 25-18، 25-16).

أخبار متعلقة

كرة طائرة - مصر تهبط للمركز الثامن بعد الخسارة أمام إيطاليا كرة طائرة - المنتخب يتلقى الهزيمة الثالثة في كأس العالم أمام روسيا كرة طائرة - كندا تحبط عودة مصر في كأس العالم كرة طائرة - البرازيل تُكبد مصر الهزيمة الأولى في كأس العالم

ويقبع المنتخب المصري في المركز العاشر قبل 4 جولات من النهاية بسبع نقاط.

وفاز منتخب مصر على منتخبي أستراليا وإيران في افتتاح مشواره.

ويلعب الفراعنة المباراة القادمة أمام اليابان الدولة المضيفة الساعة 12:20 ظهر غد الجمعة.

اقرأ أيضا

مرتضى: لا ديون على الزمالك للاعبيه الأجانب

مدرب النجم: مواجهة الأهلي تحدد شكل المجموعة

مازيمبي يريد جينيراسيون وليس الزمالك

مدرب بلاتينوم يريد إسعاد جمهور الزمالك

تغيير في جهاز الزمالك

منتخب مصر للطائرة كرة طائرة كأس العالم

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: أرسنال وكريستال بالاس مهتمان بضم "اللاعب الذي راوغ فان دايك" دقيقة | أوروبا
اسكواش - تأهل رنيم ونور الطيب لنصف نهائي أمريكا المفتوحة وخروج كريم عبد الجواد 19 دقيقة | رياضات أخرى
كرة طائرة - بولندا تواصل الزحف نحو صدارة كأس العالم بهزيمة خامسة لمصر 32 دقيقة | رياضات أخرى
القيعي: فايلر "جعان بطولات".. واختيار المدرب ليس مسابقة ترفيهية للجمهور 59 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى: إذا كان هناك رجلا في الأهلي فليكشف عقد كهربا ساعة | الدوري المصري
رئيس الزمالك: المطالبة بتأجيل القمة؟ كمين للأهلي.. لا مؤجلات بعد اليوم ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟ 4 مصدر في الأهلي لـ في الجول: العين الإماراتي طلب التعاقد مع " فيراري"

قد ينال إعجابك