القيعي: فايلر "جعان بطولات".. واختيار المدرب ليس مسابقة ترفيهية للجمهور

أشاد عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي بالسويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق.

وصرح القيعي عبر قناة (إم بي سي مصر) "فايلر شاب صغير، لم يحقق نجاحات كبيرة، وجعان بطولات ونجاحات وتطور، وهو قادر على ذلك، لقد فاجأنا أنه شخصية مختلفة عن كل النماذج الكبيرة".

وأضاف "فايلر يهتم بالتفاصيل مثل (المخرج الشاطر) ليظهر أفضل ما في الممثل، هذا هو المدرب القادر على التطور، أتمنى له النجاح، لا نريد التسرع ونرتفع بسقف التوقعات، ثم تحدث هزة ستؤدي إلى نتيجة عكسية، لا نريد أن نتطرف في أفكارنا بل نراقب الأمور بهدوء وأمل وتفاؤل".

وفاز فايلر بكل مبارياته مع الأهلي منذ تعيينه، قائدا الفريق لصدارة الدوري بعد 3 جولات، والتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال والفوز بكأس السوبر ضد الزمالك.

وبسؤاله عن مطالبة المدرب السويسري لإدارة النادي بضم مهاجم جديد في يناير المقبل، رد عدلي القيعي "فايلر يتعرف على الفريق ويقدم هذا الأداء، هل تظنون أنه سيطلب مهاجما، فلنتحدث بعقلانية، أي كلام يثار مقصود به الشوشرة لإحباط الفريق ولكن اللاعبين لديهم الحافز والفرص ويأخذون حقهم، والبطل جماعية الفريق وأي لاعب يشارك يؤدي بفكر جماعي وهناك تناغم وتنافس داخل الملعب وخارجه".

وأشار "أنا مشجع للأهلي قبل أن أكون مسؤولا، أشعر بتفاؤل، المسؤول يقع تحت ضغط، ولكن نقدر المسؤولية وأن قرار النادي لا يأتي من الخارج أو تحت ضغوط بل دراسة وتأني".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "لسنا مسابقة ترفيهية تعلن ليترقب الجمهور نتيجتها، تعيين مدرب أصعب مسؤولية لأن الكل يرى اللاعب ويمكنه الحكم عليه، أما المدرب مهما كانت سيرته الذاتية لا يمكن التأكد من نجاحه، بل من الضروري وجود تعاون بينه وبين النادي ولاعبيه".

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