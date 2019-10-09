بيتر تشيك ينضم إلى فريق هوكي الجليد

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 22:31

كتب : FilGoal

بتر تشيك‎

وقعّ الحارس التشيكي بيتر تشيك على عقد انتقال جديد في مسيرته إلى صفوف فريق جليدفورد فينيكس للعبة هوكي الجليد.

بيتر تشيك

النادي : معتزل

الحارس البالغ 37 عاما يعمل حاليا مدير تقني بنادي تشيلسي الإنجليزي عقب نهاية مسيرته الموسم الماضي.

التشيكي تدرب مع فريق آخر لهوكي الجليد يسمى "جليدفورد فلميز" مطلع هذا العام.

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وأعلن تشيك سعادته عبر الموقع الرسمي للنادي قائلا: "ممتن لفرصة اللعب للفريق وآمل في مساعدة الفريق الشاب على الوصول لأهدافه هذا الموسم ومحاولة الفوز بأكبر عدد من المباريات ممكن عندما تسنح لي فرصة المشاركة".

Cech retired from football at the end of last season and has been training with the club

وتابع "بعد 20 عاما من احتراف الكرة أصبح هناك خبرة جيدة بالنسبة لي لأنني أحب تلك اللعب واعتدت مشاهدتها منذ الصغر".

النادي الذي انتقل له تشيك تأسس عام 2017 ويشارك في دوري الدرجة الرابعة في بريطانيا لهوكي الجليد.

وسيكون تشيك قادرا على خوض المباراة للمرة الأولى أمام سويندون وايلدكاتس الأحد المقبل.

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بيتر تشيك

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