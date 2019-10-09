انتهت - الأهلي مع النجم الساحلي والزمالك قد يواجه مازيمبي.. وقرعة متوازنة لبيراميدز وسهلة للمصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا حيث ينتظر الأهلي والزمالك معرفة موقفيهما.

هذا بالإضافة لمراسم قرعة دور الـ32 الثاني من قرعة الكونفدرالية حيث ينتظر المصري وبيراميدز معرفة المنافس المقبل لكل منهما.

يذكر أن الزمالك عليه التغلب أولا على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 بعدما قرر الاتحاد الإفريقي إعادة المباراة في الـ24 من شهر أكتوبر الجاري.

وتحمل مباراة الزمالك وجينيراسيون رقم 72 وسيوضع ذلك الرقم في أحد المجموعات.

ستنطلق القرعة في تمام السابعة مساء.

Total CAF inter-clubs Group stage draw ceremony https://t.co/eDm6MVcHFp — CAF (@CAF_Online) October 9, 2019

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نهاية قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

الترجي التونسي في المجموعة الرابعة مع الرجاء وفيتا كلوب وشبيبة القبائل.

الوداد المغربي في المجموعة الثالثة مع اتحاد العاصمة وصن داونز وبترو أتليتكو.

الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي والهلال وبلاتينيوم.

مازيمبي في المجموعة الأولى مع الزمالك أو جينيراسيون فوت وأول أغسطس وزيسكو.

الرجاء البيضاوي المغربي سيقع في المجموعة الرابعة مع فيتا كلوب وشبيبة القبائل.

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في المجموعة الثالثة مع اتحاد العاصمة الجزائري وبترو أتليتكو.

النجم الساحلي التونسي سيقع في المجموعة الثانية رفقة كل مع الهلال السوداني وبلاتينيوم.

الفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي سيقع في المجموعة الأولى مع أول أغسطس وزيسكو.

فيتا كلوب الكونغولي في المجموعة الرابعة مع شبيبة القبائل.

اتحاد العاصمة الجزائري سيقع في المجموعة الثالثة مع بترو أتليتكو.

الهلال السوداني في المجموعة الثانية مع بلاتينيوم.

زيسكو الزامبي في المجموعة الأولى مع أول أغسطس.

شبيبة القبائل الجزائري في المجموعة الرابعة.

بترو أتليتكو الأنجولي في المجموعة الثالثة.

بلاتينيوم الزيمبابوي سيقع في المجموعة الثانية.

أول أغسطس الأنجولي سيقع في المجموعة الأولى.

ننتظر الآن إجراء مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

النصر الليبي ضد برولين الأوغندي.

نوانزيبو الموريتاني ضد تراينجل الزيمبابوي.

إينوجو رينجرز ضد كارا التوجولي.

المصري من مصر ضد كوتي دي أور.

نهضة بركان المغربي ضد فوسيا جونيور من مدغشقر.

أشانتي كوتوكو الغاني ضد سان بيدرو الإيفواري.

زاناكو الزامبي ضد كانو سبورت اليغين.

حسنية أغادير المغربي ضد جرين إيجلز الزامبي.

دجوليبا المالي ضد إليكت سبورت التشادي.

يونياو دي سونجو الموزمبيقي ضد بيدفيست الجنوب إفريقي.

جورماهيا الكيني ضد موتيما بيمبي من جمهورية الكونغو.

كمابالا سيتي الأوغندي ضد بارادو الجزائري

الخاسر بين الزمالك وجينيراسيون فوت ضد إيساي البنيني.

إنيمبا النيجيري ضد جالاكسي الجنوب إفريقي.

يانج أفريكانز التنزاني ضد بيراميدز من مصر.

هوريا كوناكري الغيني ضد بانداري الكيني.

البداية ستكون بقرعة الكونفدرالية.

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