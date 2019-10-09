نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي وصول أي عروض رسمية لضم مهاجم الفريق، المغربي وليد أزارو.

وليد أزارو النادي : الأهلي الأهلي

وقال توفيق لـFilGoal.com: "لم نتلق أي عروض، أو حتى مفاوضات شفهية، لضم أزارو".

وأضاف "اللاعب ووكلاؤه لم يفاتحونا في أي شيء بهذا الصدد".

ورفض توفيق التعليق على افتراض تلقي العرض في المستقبل.

وفي وقت سابق، قالت جريدة المنتخب المغربية: إن "الأهلي يتأهب لبيع وليد أزارو في يناير بقيمة مالية غير مسبوقة في تاريخ النادي والبطولة المصرية مقابل 8.5 مليون يورو من نادي هيبي فورتشن الصيني".

وأوضح التقرير المغربي أن النادي الصيني يتابع أزارو منذ عام ويلح على ضمه في يناير لتعويض مواطنه أيوب الكعبي.

وانتقل أيوب الكعبي من هيبي فورتشن الصيني إلى الوداد على سبيل الإعارة ومن المستبعد عودته إلى الصين مجددا.

وأضاف التقرير المغربي أن انتقال إيفونا من الأهلي إلى تيانجين الصيني مقابل 7 ملايين يورو عام 2016 هو الصفقة القياسية من الدوري المصري وهو ما سيتخطاه أزارو.

وانتقل أزارو إلى النادي الأهلي في صيف 2017 من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

ولم يلعب أزارو هذا الموسم سوى 28 دقيقة بواقع مباراتين كبديل أحدهما في الدوري المصري والأخرى بدوري أبطال إفريقيا.

ولعب أزارو مع الأهلي 80 مباراة سجل 37 هدفا وصنع 15 آخرين، وحصل على لقب هداف الدوري المصري موسم 2017 - 2018.

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