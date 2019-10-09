تقرير مغربي: عرض قياسي لـ وليد أزارو من الدوري الصيني

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 16:33

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - النجم الساحلي

ينتظر وليد أزارو عرضا قياسيا من الدوري الصيني للرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بحسب تقرير مغربي.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن الأهلي يتأهب لبيع وليد أزارو في يناير بقيمة مالية غير مسبوقة في تاريخ النادي والبطولة المصرية مقابل 8.5 مليون يورو من نادي هيبي فورتين الصيني.

ويساوي العرض المقدم لأزارو وفقا للصحيفة المغربية 9.3 مليون دولار أي ما يوازي 152 مليون جنيه.

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وأوضح التقرير المغربي أن النادي الصيني يتابع أزارو منذ عام ويلح على ضمه في يناير لتعويض مواطنه أيوب الكعبي.

وانتقل أيوب الكعبي من هيبي فورتين الصيني إلى الوداد على سبيل الإعارة ومن المستبعد عودته إلى الصين مجددا.

وأضاف التقرير المغربي أن انتقال إيفونا من الأهلي إلى تيانجين الصيني مقابل 7 ملايين يورو عام 2016 هو الصفقة القياسية من الدوري المصري وهو ما سيتخطاه أزارو.

وانتقل أزارو إلى النادي الأهلي في صيف 2017 من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

ولم يلعب أزارو هذا الموسم سوى 28 دقيقة بواقع مباراتين كبديل أحدهما في الدوري المصري والأخرى بدوري أبطال إفريقيا.

ولعب أزارو مع الأهلي 80 مباراة سجل 37 هدفا وصنع 15 آخرين، وحصل على لقب هداف الدوري المصري موسم 2017 - 2018.

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