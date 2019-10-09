بيلد: أرسنال يواجه منافسة قوية من دورتموند لضم ديمبيلي من سيلتك

يواجه نادي أرسنال منافسة قوية للغاية من بوروسيا دورتموند لضم كاراموكو ديمبيلي موهبة نادي سيلتك الاسكتلندي وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأوضحت الصحيفة إلى أن أندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان كذلك مهتمان باللاعب، إلا أن المنافسة قوية حتى الآن بين آرسنال ودورتموند.

ويسعى النادي الاسكتلندي للإبقاء عليه ومقاومة أي محاولات لضمه.

صاحب الـ16 عاما تألق مع فريق سيلتك تحت 20 عاما وهو في الـ13 من عمره، وانتشرت عدد من مقاطع الفيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومثل ديمبيلي منتخب إنجلترا تحت 15 عاما واسكلتندا تحت 17 عاما.

ويلعب موهبة سيلتك في مركز الجناح الأيمن بجانب قدرته على اللعب كصانع ألعاب وجناح أيسر.

ولعب صاحب الـ16 عاما في مباراة وحيدة مع سيلتك خلال الموسم الجاري ضد هارتس لمدة 44 دقيقة.

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